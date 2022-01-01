За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 99 новых случаев COVID-19
Пациенты с коронавирусом выявлены в трёх территориях края
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заражённых — 17 чел в возрасте 60 лет и старше.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 214.
Новые пациенты выявлены в трёх территориях края: в Перми, Нытвенском и Добрянском городских округах.
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