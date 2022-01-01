За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 99 новых случаев COVID-19 Пациенты с коронавирусом выявлены в трёх территориях края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заражённых — 17 чел в возрасте 60 лет и старше.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 214.

Новые пациенты выявлены в трёх территориях края: в Перми, Нытвенском и Добрянском городских округах.

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