В Пермском крае заканчивается вакцина «Спутник Лайт» Ревакцинацию будут проводить первым компонентом «Спутника V» Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

Запасов вакцины «Спутник Лайт» в лечебных учреждениях Пермского края осталось мало. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона. При этом на сегодняшний день в наличии имеется свыше 323 тыс. комплектов других вакцин от COVID-19. В основном это двухкомпонентный «Спутник V» и «Спутник М» для подростков.

В ведомстве пояснили, что отсутствие в поликлиниках «Спутника Лайт» не должно сказаться на темпах ревакцинации населения, которую рекомендовано проводить раз в полгода.

«Важно понимать, что первый компонент «Спутника V» разрешено использовать для прохождения ревакцинации, так как он идентичен «Спутнику Лайт». Единственное, если человек захочет привиться только первым компонентом «Спутника V», то ему нужно сообщить об этом врачу и предупредить, что на вакцинацию вторым компонентом он не пойдёт», — добавили в минздраве.

Ранее сообщалось, что эффективность прививки «Спутник V» из-за новых штаммов коронавируса уменьшилась на 11%. Новый всплеск заболеваемости в регионе возможен уже в августе.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.