Сортировочный комплекс в Лысьве сможет направлять на переработку более 15 видов отходов За год "Буматика" сможет разделять до 50 тыс. тонн мусора Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 26 июля посетил предприятия в Лысьве, которые способствуют внедрению раздельного сбора мусора. Рядом с окружным центром расположена самая мощная на сегодня сортировочная линия в Прикамье на комплексе экотехнопарка ООО «Буматика». За год предприятие сможет разделять до 50 тыс. тонн мусора.

По словам директора компании Сергея Чудинова, комплекс работает в течение года в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Он отметил, что предприятие оборудовано современными линиями обработки, что позволит отправлять на утилизацию не менее 30% отсортированных ТКО. Кроме того, в этом месяце экотехнопарк получил лицензию на обращение с отходами IV класса опасности (ТКО). Это даёт возможность в полном объёме обрабатывать как смешанные, так и сортированные твёрдые коммунальные отходы.

Губернатору сообщили, что планируется сортировать и направлять на переработку более 15 видов фракций. На линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельно будут сортировать органические отходы. Все ценные фракции отправят на переработку. А остатки, так называемые «хвосты», спрессуют для захоронения на полигоне.

«Вторичные материальные ресурсы, извлекаемые при сортировке, отправляем на глубокую переработку в Краснокамский экотехнопарк. После чего уже в виде сырья ценные фракции возвратятся обратно в Лысьву, на местные предприятия, где из них будут изготавливать электроизделия, трубы, плитку и другую полезную продукцию. Органические отходы отправляются на участок компостирования для выработки технического грунта, который используют для нужд муниципалитета и для работ на полигоне», — рассказал Сергей Чудинов.

Также губернатор ознакомился с работой ещё одного предприятия в Лысьве, которое участвует в переработке вторичного сырья. «УралОмегаПласт» — крупный российский изготовитель электромонтажных изделий, среди которых трубы, металлорукава, кабель-каналы. С 2018 года предприятие принимает на переработку ПЭТ-бутылки, пластиковую тару, плёнку, пакеты. Вторсырьё могут сдать как физические лица, так и организации. Компания использует его при изготовлении части труб, если это допускает технология.

При поддержке Регионального центра компетенций в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» компания оптимизировала производство гофрированной трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Такие трубы используются в промышленном и гражданском строительстве для прокладки сетей.

По итогам рабочей поездки Дмитрий Махонин отметил, что необходимо увеличивать объём заказов среди муниципальных образований края на продукцию, созданную из вторсырья. Это позволит поддержать региональных производителей и станет драйвером развития раздельного сбора мусора, считает губернатор.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.