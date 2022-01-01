Общественный транспорт Перми за первое полугодие 2022 года перевёз 94 млн пассажиров Это на 2,7 млн больше, чем за тот же период 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2022 года общественным транспортом Перми перевезено 94 млн пассажиров: 81,4 млн — автобусами и 12,6 млн — трамваями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года было перевезено 91,3 млн пассажиров.

Увеличить пассажиропоток удалось за счёт развития маршрутной сети и корректировки расписания движения на отдельных маршрутах, прокомментировали в администрации.

В 2022 году количество автобусов на маршрутах возросло на 23 и составило 724 единицы. Количество трамвайных вагонов, ежедневно работающих на линии, выросло с 84 до 90.

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