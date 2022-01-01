Мария Сыропятова
На земельном участке по ул. 1905 года в Перми разрешили построить рынок
Приказ об этом выпущен краевым минимущества
Для земельного участка площадью 811 кв. м по ул. 1905 года, 16 в Перми предоставлен условно-разрешённый вид использования «рынки (4.3)» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Приказ об этом выпущен краевым минимущества.
На этой площадке планируется возвести торгово-ярмарочный комплекс (ТЯК) по индивидуальному проекту. Он может стать первым среди девяти объектов, запланированных по региональному приоритетному инвестиционному проекту. Инициатор — компания «Центрстройгрупп».
Ранее на земельном участке по ул. 1905 года, 16 стояли павильоны. После судебного процесса о праве собственности они были снесены.
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