Средняя зарплата жителей Пермского края в мае превысила 50,7 тыс. руб. Однако цены росли ещё быстрее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За май 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Пермском крае сложилась в размере 50 726,1 руб. Об этом сообщает Пермьстат.

Рост по сравнению с майской зарплатой в 2021 году составил 11%. Тем не менее, реальная заработная плата (этот показатель учитывает изменения цен на потребительские товары и услуги) в мае 2022 года по сравнению с маем 2021-го уменьшилась на 6,1%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-май 2022 года сложилась в регионе на уровне 48 741,5 руб. В абсолютных цифрах это на 12,2% больше, чем в соответствующий период 2021 года. При этом реальная зарплата уменьшилась на 2,7%.

В ведомстве отметили, что сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Так, работа в области информации и связи оплачивалась в мае в среднем на уровне 76 тыс. руб., а, к примеру, в сельском хозяйстве — 31,8 тыс. руб.

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