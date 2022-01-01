За прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 95 новых случаев COVID-19 Заболевшие проживают в четырёх территориях края Поделиться Твитнуть

По данным федерального портала Стопкоронавирус, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 95 новых случаев COVID-19. Выздоровело 92 пациента, один скончался.

Общее число инфицированных в регионе достигло 373 114. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8851 человек.

В Роспотребнадзоре добавили, что новые заболевшие проживают в четырёх территориях Прикамья: в Перми и Березниках, а также в Октябрьском и Ординском муниципальном и городском округах.

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