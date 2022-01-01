В Пермском крае составили рейтинг управляющих компаний 

В него вошли 355 организаций

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первая ремонт дворов

  Администрация Перми

Краевая инспекция госжилнадзора (ИГЖН) составила рейтинг управляющих компаний по итогам работы во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает ВЕТТА. Всего в списке 355 УК Пермского края.

В первой тройке рейтинга УК «СМУ №2 «Сатурн-Р», ООО «Головановская жилищная служба» из Перми и МУП ЖКХ «Гарант» (п. Звёздный).

Самые низкие баллы получили ООО «УЮТ-Сервис», ООО «Жилищно-сервисная компания», ООО «ЗУК», ООО «УК «Альтернатива», ООО «УК «Свой Дом» и ООО «УК «Технология энергосбережения».

Рейтинг опубликован на сайте краевой ИГЖН.

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