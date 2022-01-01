Мария Сыропятова Пристройка к дому № 7 на Компросе выставлена на продажу за 13,8 млн руб. Площадь пустующего помещения — 125 кв. м Поделиться Твитнуть

В Перми по Комсомольскому проспекту, 7 продаётся пристройка к жилому дому, в которой раньше располагался ресторан «Халва». Стоимость помещения площадью 125 кв. м на портале "Авито" заявлена продавцом в размере 13,8 млн руб.

Напомним, данная пристройка ещё в 2019 году попала в перечень объектов под изъятие и выкуп в муниципальную собственность. Мэрия планировала снести пристройку и «выпрямить» ул. Советскую, но позднее отказалась от этих планов из-за высокой стоимости выкупа.

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