Власти Перми планируют снос пристроя на Компросе, 7 Жители дома на Комсомольском проспекте опасаются, что реконструкция улицы может разрушить многоэтажку

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Фото: domofond.ru

В понедельник, 16 сентября, состоялись повторные публичные слушания по рассмотрению проектов планировки территории и проектов межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми. Фактически городские власти предлагают спрямить ряд улиц или организовать новые проезды.

Особенно остро эти планы восприняли жители, владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 7.



Дом находится в самом центре города, на пересечении с ул. Советской, и известен многим горожанам тем, что именно на этом перекрёстке во времена сильных ливней образуется огромная лужа, которая стала «героем» многократных записей в соцсетях.



Беспокойство жителей связано с тем, что, по планам властей, часть ул. Советской будут «спрямлять» (сейчас она выглядит изогнутой от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта) из-за того, что она «не совпадает по осям со встречным направлением».



Ради «спрямления» планируется изъять участки и снести пристрой девятиэтажного дома, в котором расположены несколько кафе и салон цветов. По планам, ширина дороги в этом месте должна достигать 21 м, то есть фактически расширение произойдёт до стен многоквартирного жилого дома.



По мнению жителей дома и арендаторов помещений в пристрое, этот снос может привести либо к оседанию дома, либо к его деформации. Это беспокойство было высказано на первых публичных слушаниях, состоявшихся 21 августа.



На первых слушаниях бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин (он занимал этот пост во время строительства многоэтажки в самом начале 1970-х годов) заявил, что пристрой призван нейтрализовать крен дома.



22 августа жители и арендаторы составили обращение к главе Перми Дмитрию Самойлову (ответа им ещё не поступало, — прим.), в котором отметили, что на слушаниях не были представлены результаты инженерных изысканий, документы по изъятию участков, а также не предоставлены расчёты экономической эффективности от «спрямления» и не проведён анализ транспортного потока по ул. Советской.



Кроме того, в обращении сказано, что пристрой «сооружался одновременно с домом и является его неотъемлемой конструктивной частью, на которую в том числе рассчитана нагрузка устойчивости здания».



Помимо этого, собственники отмечают, что при реализации планов властей произойдёт уменьшение придомовой территории, а никаких расчётов компенсации за это нет.



На повторных слушаниях 16 сентября тема этого дома, пристроя и «спрямления» вновь стала центральной.

«У вас на сайте (горадминистрации, — прим.) было очень красиво написано, что сносить пристрой нужно для спрямления дороги, улучшения видимости, повышения безопасности движения, но где статистика, насколько это снизит ДТП?» — задал вопрос житель дома Алексей Андерсен.

Против любого сноса высказались все присутствовавшие на слушаниях жители дома и представители юрлиц.



Как отметила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, она не видела документацию, которая указывала бы, что пристрой является частью несущей конструкции всего здания:

«Исходя из той документации, которую я видела, там нет никаких подпорных конструкций, которые поддерживали стену дома. При разработке проектно-сметной документации на этот участок дороги ситуация будет изучаться. Пока то, что отражено в техническом паспорте, и то, что зарегистрировано в Росреестре, — это крыльцо, а также замощение в виде асфальта», — отметила Мария Норова.

Она согласилась с тем, что пристрой «изначально существовал и «закладывался» при проектировке дома».



Также Норова заверила, что снос конструкций на ул. Советской будет осуществлён только после тщательной эксперизы.



При этом, по её мнению, подобной ситуации с пристроем, как возможной опорой всей конструкции многоквартирного жилого дома, она не встречала.



Что касается денежной компенсации, в случае если дело дойдёт до реального сноса, то, по мнению начальника департамента, она будет рассчитана исходя из рыночной цены:

«Состоятся мероприятия по определению рыночной оценки стоимости объектов, а затем они будут выкупаться у владельцев. Если говорить об общедолевом земельном участке, то при выкупе сумму компенсации пропорционально поделят в зависимости от площади помещений и передадут собственникам».

Мнения участников публичных слушаний горадминистрация собирает до вечера 17 сентября, затем будет подготовлен сводный отчёт по слушаниям во всех трёх районах и их итоги подведёт комиссия по землепользованию и застройке.

«Мы недовольны тем, что даже не знали о подобном проекте «спрямления» ул. Советской и случайно узнали о публичных слушаниях. Естественно мы считаем, что ничего менять не нужно, как и сносить пристрой. Тем более, как оказалось, он фактически держит жилой дом. Кроме того, даже если власти доведут свою идею до конца, то непонятны ни сроки сноса, ни сумма компенсации», — рассказала совладелица салона цветов Botanica на Комсомольском проспекте, 7 Александра Шапошникова