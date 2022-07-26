ЛУКОЙЛ продолжает восстанавливать популяцию рыбы в водоёмах Прикамья Для увеличения популяции стерляди, судака и щуки в водоёмах и реках Камского и Воткинского водохранилищ лукойловцы летом 2022 года выпустят более 210 тыс. мальков Поделиться Твитнуть

Ежегодно нефтяники выпускают в водоёмы Камского и Воткинского водохранилищ десятки тысяч мальков ценных пород рыб. Специалисты отмечают, что благодаря таким экологически ответственным мероприятиям в Воткинском и Камском водохранилищах популяция увеличивается год от года.

Летом этого года лукойловцы выпустят более 210 тыс. мальков. За последние пять лет в акваторию Камского и Воткинского водохранилищ было выпущено более 1 млн мальков щуки, судака и стерляди.

«Сохранение и восстановление окружающей среды было и остаётся одним из важнейших приоритетов. ЛУКОЙЛ в этом вопросе руководствуется самыми высокими экологическими стандартами. Мы стремимся формировать культуру и бережное отношение к природе собственным примером», — отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Мероприятие проходит в несколько этапов. Сначала мальков выращивают при определённых условиях. Затем из инкубатора переводят в установку замкнутого цикла, где они живут примерно до двух-трёх месяцев, в течение которых за их здоровьем наблюдают специалисты. Чтобы адаптация мальков при выпуске в водоём прошла легче, за две недели до этого их переводят в отсадник (садок, который находится в естественном водоёме). Мальки привыкают к естественным условиям обитания, что обеспечивает почти 100%-ную выживаемость.

В целом же затраты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на природоохранные мероприятия, в том числе и по другим направлениям, за последние 5 лет составили 18,6 млрд руб. В 2022 году на данные мероприятия запланирован 1 млрд руб.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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