На Украине погиб уроженец Гайнского района Прикамья Прощание с Дмитрием Анисимовым состоится 28 июля Поделиться Твитнуть

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий, уроженец посёлка Сейва Гайнского района Пермского края Дмитрий Анисимов. Об этом сообщили в администрации Гайнского МО.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, — написала на своей странице ВКонтакте глава округа Елизавета Шалгинских. — Сегодня все, кто знал Дмитрия, скорбят с вами. Эта трагедия не оставляет равнодушными никого. Мы всегда будем помнить Дмитрия».

Панихида и прощание с Дмитрием Анисимовым состоятся 28 июля с 12.00 в здании школы п. Сейва.





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