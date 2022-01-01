На ул. Островского в Перми образовался провал дорожного полотна Автобусы пущены в объезд Поделиться Твитнуть

В Перми в районе дома № 64 по ул. Николая Островского произошла утечка воды и образовался провал дорожного полотна.

Как сообщили в Гортрансе, в связи к этим автобусы № 4, 14, 55 и 67 пущены в объезд аварийного участка по ул. Чернышевского, 25 Октября, Революции. Движение изменено в оба направления.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что 26 июля с 02:25 проведено отключение участка водопровода диаметром 30 см для устранения повреждения на сети. Подрядная организация компания «СиР» («Строительство и ремонт») приступила к аварийно-восстановительным работам.

место утечки на ул. Островского, 64

Мария Сыропятова

Без воды остались дома по следующим адресам: ул. Тимирязева. 23, 25, 24а, 11,15, 9; ул. Николая Островского, 63, 66, 68, ул. Максима Горького,72; ул. Революции, 18.

Организован подвоз воды.

Мария Сыропятова

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