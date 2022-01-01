Мария Сыропятова В Перми рядом с Театром-Театром сносят торговый павильон Земельный участок под объектом попал под изъятие и выкуп в муниципальную собственность Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В Перми по ул. Ленина, 53а начался снос павильона по продаже пиротехники. В нём также находилась точка общественного питания «Шаверма-Хаус» и кофейня Red cup. Формально павильон состоит из двух объектов, собственно павильона (128,8 кв. м) и капитального здания (250,1 кв. м). В последнем располагалась букмекерская контора.

Земельный участок, на котором находятся павильон и здание, в 2019 году попал в перечень под изъятие и выкуп в муниципальную собственность.

В суде собственники объектов и земельного участка по ул. Ленина, 53а оспаривали стоимость выкупа своего имущества. Мэрия Перми предлагала выплатить 34,2 млн руб. В результате экспертизы размер возмещения предпринимателям увеличился на 16%, до 39,8 млн руб.

По сравнению с результатами других судебных процессов по изъятию это относительно немного. Например, стоимость выкупа объектов по ул. Крисанова, 12б и ул. Крисанова, 12в в результате судебных разбирательств выросла вдвое.

В департаменте имущественных отношений администрации Перми подтвердили «Новому компаньону», что земельный участок с торговым комплексом по ул. Ленина 53а был изъят в муниципальную собственность. Все имущественный права зарегистрированы 20 июля. На основании решения о сносе начаты работы по ликвидации торгового комплекса.

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