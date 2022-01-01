На Украине погиб разведчик из Перми Сергею Колобову было 32 года Поделиться Твитнуть

В Кировском районе состоялась церемония вручения ордена Мужества семье военнослужащего погибшего в ходе спецоперации на Украине

Администрация Перми

В Кировском районе Перми состоялась церемония вручения ордена Мужества семье военнослужащего Сергея Колобова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в районной администрации.

Выяснилось, что Колобов погиб ещё 30 марта при выполнении разведывательного выхода на «Азовсталь», однако ранее о его гибели в СМИ не сообщалось. Сергей посмертно награждён орденом Мужества.

Старший сержант Сергей Колобов родился 8 августа 1989 года. Учился в школе № 64, в 2009 году закончил Пермский Химико-Технологический техникум. В сентябре 2014 года поступил на военную службу по контракту в в/ч 22220 Волгограда. В составе своего подразделения был направлен на территорию ДНР и ЛНР для участия в спецоперации в должности замкомандира взвода – командира отделения роты глубинной разведки разведбатальона.

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