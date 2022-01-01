В пермских барах распродают последнее импортное пиво Средства, вырученный от продажи оставшихся запасов пива Guinness, направили на благотворительность Поделиться Твитнуть

В Перми выпили последний Guinness, об этом сообщил telegram-канал «Мой бизнес Пермский край». При этом, по данным издания, выручка пошла на помощь онкобольным.

Акцию провёл пермский бар The Butchers Daughter («Дочь мясника»). Он предложил посетителям «приговорить» оставшиеся запасы знаменитого напитка бренда Guinness по цене выше, чем обычно, а выручку направил на помощь детям с онкозаболеваниями в благотворительный фонд «Берегиня».

Сообщается, что гости бара выпили последнюю кегу за полторы недели. На помощь онкобольным детям удалось собрать 55 тыс. руб.

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