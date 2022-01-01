Модернизация системы водоснабжения посёлка Менделеево идёт опережающими темпами Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Проект реконструкции системы водоснабжения в посёлке Менделеево Карагайского муниципального округа находится в активной фазе. Подрядная организация ООО «Стройпроект» приступила к строительству новых насосных станций. Это позволит улучшить качество питьевой воды для 3 тыс. потребителей, сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что одна из ключевых задач для региона — обеспечение населения качественными услугами. «Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна», — заявил Дмитрий Махонин.

По данным подрядчика, самые тяжёлые работы уже выполнены. Линейная часть объекта завершена. Уложено более 2 км новых сетей. «Готовность объекта на сегодня превышает 60%, сейчас для строительства двух насосных станций в котловане устанавливаем три резервуара объёмом 75 кубометров каждый. Запас воды и насосы рассчитаны таким образом, чтобы подавать питьевую воду для нужд населения бесперебойно, а при необходимости использовать при пожаротушении. Планируем завершить все строительные работы раньше намеченного срока», — рассказал директор по строительству ООО «Стройпроект» Олег Красовский.

После завершения всех строительно-монтажных работ будут выполнены пусконаладочные работы, и уже в конце года жители посёлка получат качественную услугу, отмечают в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, на реализацию проекта в Менделеево выделено порядка 34,5 млн руб. Из них 95% суммы составят федеральные средства и еще 5% направлено из регионального и муниципального бюджетов. Работы проводятся в рамках ФП «Чистая вода», входящего в национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

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