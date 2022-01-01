Андрей Стрельцов «Амкар» провалил старт чемпионата футбольной второй лиги В Тюмени пермский клуб крупно уступил хозяевам Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 24 июля, стартовал новый чемпионат футбольной второй лиги страны, в котором принимает участие пермский ФК «Амкар».

Дебют у подопечных Рустема Хузина не удался. В своём первом поединке они уступили на чужом поле ФК «Тюмень» со счётом 0:4. Отметим, что хозяева забили по два гола в каждом тайме.

Игру второго тура «красно-чёрные» проведут 30 июля в Перми. Соперником будет дебютант турнира «Химик-Август».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.