В экспозиции Пермской художественной галереи в августе появятся новые тактильные копии картин Всего будет изготовлено пять тактильных копий живописных работ Поделиться Твитнуть

В экспозиции русского искусства Пермской художественной галереи в начале августа для незрячих посетителей появятся тактильные копии произведений живописи. Это стало возможным благодаря участию пермского музея в программе Особый взгляд (Special view) фонда Алишера Усманова и проекту «Создание тактильных копий музейных экспонатов», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как рассказали в галерее, работа над копиями началась весной в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу. Изготовление тактильных экспонатов — достаточно сложный процесс. Сначала лепится будущая модель из специального пластилина, которая после изготовления заливается скульптурным силиконом. В готовую силиконовую форму заливают гипс, пластик или другой материал, из которого будет изготовлена модель.

Всего будет изготовлено пять тактильных копий живописных работ для экспозиции русского искусства: «Верхушки сосен» знаменитого пейзажиста Ивана Шишкина (1895), «Портрет графа Александра Сергеевича Строганова» художника Иоганна Баптиста Лампи (1793), «Девушка у амбара» Василия Максимова (1874), «Богоматерь с младенцем» Фёдора Бруни (1823), «Портрет» Любови Поповой (1916).

В музее напомнили, что первая тактильная картина в экспозиции появилась несколько лет назад — это копия «Натюрморта с персиками» Виллема ван Альста.





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