МЧС предупреждает о грозах с порывами ветра 25 июля Жителей просят соблюдать меры безопасности во время непогоды Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 25 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщает «Рифей» со ссылкой на МЧС. Ночью в отдельных районах возможен туман, местами по краю ожидается кратковременный дождь, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

Жителей Пермского края просят соблюдать меры безопасности во время непогоды: избегать деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, не парковать машины рядом с ними. Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

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