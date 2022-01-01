Олеся Максименко На время прохождения Крестного хода в Перми ограничат движение транспорта Дороги будут перекрывать 26 июля с 10:00 до 15:00 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

26 июля с 10:00 до 15:00, на время прохождения Крестного хода, посвящённого памяти преподобного Серафима Саровского, в Перми будут перекрывать дороги.

Участники хода пройдут от Соборной площади до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, откуда отправятся на Белую гору в Свято-Николаевский мужской монастырь.

Движение транспорта будет перекрываться в указанный промежуток времени по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицами Революции и Полины Осипенко, Комсомольской площади, ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева, ул. 1-й Бахаревской до ул. Пристанционной, ул. Пристанционной от ул. 1-й Бахаревской до дома №38/1 по ул. Пристанционной.

По мере прохождения хода движение будет возобновляться.

Также 26 июля с 09:30 до 15:00 автобус №57 «микрорайон Крохалева — НПО Биомед» будет следовать без заезда на Липовую гору по ул. Хлебозаводской, вместо традиционного маршрута по улицам Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.