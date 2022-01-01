Олеся Максименко Ликвидирован пожар на полигоне «Софроны» На месте ещё работают спасатели Поделиться Твитнуть

Тление мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов «Софроны» было ликвидировано в пятницу вечером. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на МЧС.

На месте продолжают работать силы и средства собственники ТБО «Полигон» и ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным лабораторных испытаний, содержание загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов и дачных массивов не превысило предельно допустимой концентрации. Угроза жизни и здоровью населения отсутствует, добавили в ведомстве.

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