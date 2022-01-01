Пожар в пермском ЖК «Акварели» потушен Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: группа Вконтакте «Мой город-Пермь!»

В Перми около 16 часов загорелся многоэтажный жилой дом по ул. Вильвинской, 2 (ЖК «Акварели»). Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар вспыхнул на крыше здания, площадь возгорания составила 30 кв. м.

На тушение пожара были привлечены 28 спасателей и 9 единиц техники. Из здания эвакуировались 10 человек. Погибших и пострадавших нет

О локализации пожара было сообщено в 16:12, о ликвидации — в 16:24.

По факту ЧП ведется проверка, его причины устанавливаются.

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