Анна Брюханова Пермский и Донецкий ботанические сады подписали договор о сотрудничестве в сфере промышленной ботаники Одним из совместных проектов может стать технопарк на базе Кизеловского угольного бассейна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 22 июля, состоялась онлайн-встреча представителей ПГНИУ и Донецкого ботанического сада. Со стороны пермского университета на ней присутствовали ректор Дмитрий Красильников, проректор по взаимодействию с органами власти и корпоративными структурами Яна Дорофеева и директор ботанического сада им. Генкеля Сергей Шумихин. Донецкий ботсад представляли его директор Светлана Приходько и замдиректора Александра Николаева. Итогом брифинга стало подписание договора о сотрудничестве двух учреждений в сфере промышленной ботаники.

Донецкий ботанический сад был основан в 1965 году как научно-исследовательский институт при Академии наук Украины. Площадь сада достигает 203 га, что делает его одним из крупнейших ботанических садов в Европе (для сравнения — площадь ботсада ПГНИУ составляет около 2 га). Коллекция представлена 7 тыс. видами растений, порядка 800 видов включены в международный Красный список. Оранжереи объединены тематически, в них содержатся растения экваториального и сезонно-влажного леса, тропиков и субтропиков.

Промышленная ботаника является одним из ключевых исследовательских направлений Донецкого ботсада. Его специалисты разработали технологии озеленения угольных терриконов и подобрали соответствующий ассортимент растений. Так, на территории Донбасса было восстановлено порядка 100 терриконов. Другое важное направление — одно из новейших — биологические инвазии в наземных и водных экосистемах.

В ходе встречи стороны наметили план сотрудничества — это обмен сортами флоры, просветительские мероприятия и промышленная ботаника. Последнее направление, по словам Дмитрия Красильникова, можно развить на базе Кизеловского угольного бассейна, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.

От представителей ботанического сада Донецка поступило предложение реализовать на этой территории технопарк, проект которого подразумевает создание экотроп и музея истории горного дела.

«Мы рады, что сотрудничество с Пермским университетом приобрело официальный статус. Для нас сейчас важна интеграция в российское научное пространство», — добавляет Светлана Приходько.

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