За прошедшие сутки в Прикамье подтверждён 81 новый случай COVID-19 Новые случаи заболевания диагностированы в 13 территориях края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 81 новый случай COVID-19. Среди заражённых 19 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано шесть человек, выздоровели 89, двое скончались.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 372 752. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8849 человек.

Новые случаи заболевания диагностированы в 13 территориях края: в Перми, в Краснокамском, Пермском, Чусовском, Сивинском, Кунгурском, Чернушинском, Нытвенском, Очёрском, Верещагинском, Кудымкарском, Соликамском и Уинском муниципальных и городских округах.





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