Рестораторы Перми подали 22 заявки на регистрацию названий своих заведений в качестве брендов Это почти на треть больше, чем в предыдущем полугодии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рестораторы Перми стали активно регистрировать названия своих заведений в качестве торговых марок. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», за первое полугодие 2022 года в Роспатент поступило 22 таких заявки.

В частности, получить права на наименования своих кафе и фирменный стиль оформления вывески захотели владельцы баров Etc., Smoky Dog, ресторанов «Чайка ZaZa», «One Гоги» и другие.

Для сравнения: во втором полугодии 2021 года было зарегистрировано 17 подобных пермских заявок.

Регистрация прав на наименование защищает кафе и рестораны от недобросовестной конкуренции.

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