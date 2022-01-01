Жаркие скидки от PAN City Group Поделиться Твитнуть

PAN City Group 1 !

Покупка квартиры стала еще доступней благодаря акции в 2 (г. Пермь, ул. Стахановская, 52а). Горячее предложение отПокупка квартиры стала еще доступней благодаря акции в жилом комплексе «SMART City» (г. Пермь, ул. Стахановская, 52а).

Скидки до 341 000 рублей предоставляются на 2-х и евро 3-х-комнатные квартиры3 при условии заключения договора долевого участия в срок до 31 августа 2022 года включительно и при единовременной оплате.

Это уникальное предложение для тех, кто долго думал и не мог решиться – второго шанса купить квартиру на таких условиях уже не будет! Сейчас самое время выбрать ее – ту самую квартиру мечты. Дом сдаётся уже в 3 кв. 2022 года, строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет уже 94%. Приезжайте в гости и убедитесь сами! Чтобы покупка квартиры стала для вас осознанной и комфортной, ежедневно проводятся экскурсии на строительную площадку с 9:00 до 19:00 по предварительной записи по телефону: 207-17-07.

Уверены, вас не оставит равнодушными максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. В SMART City будет просторный и полностью закрытый двор с современной детской площадкой, ландшафтным дизайном с активным рельефом, выполненный разными фактурными материалами – идеальное место для прогулок и отдыха.

Для покупки квартиры с выгодой до 341 000 рублей вам необходимо сделать всего 3 шага:

1. Забронировать квартиру сегодня;

2. Совместно с менеджером отдела продаж выбрать удобный инструмент для покупки:

комфортная ипотека по ставке от 5,1% годовых 4

от 5,1% годовых возможность зачёта имеющегося жилья

возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса 3. Подписать договор долевого участия не позднее 31.08.2022 г.

Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: количество планировочных решений на нужном этаже тает с каждым днем!

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 ЖК «SMART City» - строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС

3 Скидка в размере от 4 (четырех) до 5 (пяти) процентов от базовой цены объекта долевого строительства с учетом коэффициента этажности предоставляется на квартиры типа 2 и 3с, расположенные в 16-ти и 25-этажной секции ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а при условии подписании ДДУ в срок до 31.08.2022 г. включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Скидка распространяется в отношении продажи первых 10-ти квартир с даты начала действия акции. Срок проведения акции – с 01 июля 2022 года по 31 августа 2022 года включительно. Максимальный размер скидки 341 000 рублей рассчитан для квартир №260, 269, 296 площадью 62 кв. м.

4 Процентная ставка составляет от 5,1% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Информация актуальна на 22.07.2022

PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».ЖК «SMART City» - строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/ Скидка в размере от 4 (четырех) до 5 (пяти) процентов от базовой цены объекта долевого строительства с учетом коэффициента этажности предоставляется на квартиры типа 2 и 3с, расположенные в 16-ти и 25-этажной секции ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а при условии подписании ДДУ в срок до 31.08.2022 г. включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Скидка распространяется в отношении продажи первых 10-ти квартир с даты начала действия акции. Срок проведения акции – с 01 июля 2022 года по 31 августа 2022 года включительно. Максимальный размер скидки 341 000 рублей рассчитан для квартир №260, 269, 296 площадью 62 кв. м.Процентная ставка составляет от 5,1% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Информация актуальна на 22.07.2022 На правах рекламы

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