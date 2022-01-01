Из-за Первенства по триатлону в Перми на полдня автобусы изменят маршруты движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением в Перми крупного спортивного мероприятия - Первенства России по триатлону, 24 июля c 7:00 до 13:00 вносятся изменения в схему движения автобусных маршрутов № 3 и 51, сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, автобусы маршрута № 3 «Станция Пермь I — М/р Нагорный» будут перенаправлены к временной остановке на ул. Советской, расположенной около Завода им. Шпагина.

Автобусный маршрут № 51 «М/н Владимирский — Станция Пермь I» будет укорочен до остановки «ПНИПУ».

На период проведения мероприятия также не будут обслуживаться общественным транспортом остановочные пункты «Торговый центр "Речник», «Станция Пермь I (по ул. Монастырской)», «Сквер им. Решетникова», «Художественная галерея» и «Ул. Советская».

Также в связи с проведением соревнований будет временно закрыто движение всех видов транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.