Олеся Максименко В выходные в Перми на многих улицах ограничат движение транспорта В столице Прикамья будет проходить Первенство России по триатлону Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 24 июля, в Перми состоится Первенство России по триатлону. Соревнования пройдут в районе набережной и станции Пермь-1. Они начнутся в 08:00. Для их проведения перекроют движение автотранспорта по многим улицам центра.

Спортсменам предстоит преодолеть водную дистанцию, проехать 5 км на велосипеде и пробежать на скорость 2,5 км. В состязаниях примут участие более 300 спортсменов.

Накануне основного старта, 23 июля, в 16:00 состоится женский забег, сразу после него — детский.

В связи с этим с 07:00 23 июля до 13:00 24 июля будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по:

ул. Петропавловская (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской);

ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырская);

Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).

Также с 07:00 до 13:00 24 июля будет прекращено движение всех видов транспорта на:

ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырская);

ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до ул. Ленина);

ул. Советской (на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);

ул. Петропавловская (на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской);

ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до дома 2а по ул. Газеты Звезда);

ул. 25 Октября (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);

ул. Сибирская (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);

ул. Куйбышева (на участке от ул. Окулова до ул. Советской);

ул. Максима Горького (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);

Комсомольском проспекте (от ул. Монастырской до ул. Ленина).

Также ограничения коснутся посещения самой набережной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.