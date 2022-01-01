До 30 июля продлён режим ограничения полётов в аэропорты юга и центра России Ограничения касаются 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ продлён до 30 июля, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Брянск, Элиста.

Они действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев предположил, что вышеназванные аэропорты могут остаться закрытыми до конца года.





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