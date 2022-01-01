Олеся Максименко Краевая прокуратура требует ограничить доступ в четыре аварийных дома Здания расселены лишь частично Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе проверки прокуратура Свердловского района Перми в четырёх аварийных домах выявила нарушения безопасности жизнь и здоровья граждан, в том числе детей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, было установлено, что признаны аварийными и частично расселёнными здания по ул. Солдатова, 27, ул. Лодыгина, 49, ул. Краснофлотская, 17 и Комсомольскому проспекту, 89.

В помещениях отсутствовали окна, двери, и ограждения от свободного доступа. Также имелась информация о том, что в вышеуказанных домах происходили пожары, в том числе с пострадавшими.

В Ленинский районный суд прокурор направил четыре исковых заявления к Управлению жилищных отношений администрации Перми и МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» с требованием о возложении обязанности провести мероприятия, направленные на ограничение свободного доступа граждан в пустующие многоквартирные дома.

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