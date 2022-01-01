Олеся Максименко За ложное сообщение о взрыве пермяк получил год ограничения свободы Также он обязан возместить причинённый материальный ущерб Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, пермяк приговорён к году ограничения свободы. Соответствующее решение принял Орджоникидзевский районный суд Перми.

Установлено, что мужчина из хулиганских сообщений сообщил в Единую диспетчерскую службу заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в своей квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме.

В результате противоправных действий от нормального функционирования были отвлечены значительные силы и средства, задействованные в проведении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий акта терроризма.

Помимо ограничения свободы виновный обязан возместить причинённый государству материальный ущерб.

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