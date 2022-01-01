Мария Сыропятова Компания Александра Репина построит в Красных Казармах шестиэтажный дом Площадь застраиваемого земельного участка — 0,1 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на перекрёстке ул. Александра Турчевича и Красных Казарм планируют построить шестиэтажный жилой дом с помещениями нежилого назначения. Согласно приказу краевого минимущества о подготовке проекта планировки территории, в строительстве заинтересовано ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р».

Площадь земельного участка — 0,1 га. На нём планируется построить дом на 42 квартиры общей площадью 3,6 тыс. кв. м, с детскими площадками (252 кв. м) и гостевыми автостоянками (126 кв. м).

ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» входит в строительный холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина.

Напомним, «Сатурн-Р» вёл строительство многоквартирных домов в м/р Красные Казармы. В 2020 году на территорию будущей четвёртой очереди ЖК «Арсенал» властями были наложены ограничения по высотности зданий (до шести этажей), хотя остальные участки ранее легально застраивались домами до 25 этажей.

После этого руководство «Сатурн-Р» заявило, что не признаёт подписанное в 2018 году соглашение о безвозмездной передаче городу школы на 1225 мест и детсада. Застройщик предложил властям выкупить соцобъекты. В результате длительного судебного процесса соглашение застройщика с властями было признано законным.

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