На Украине погиб младший сержант из Чусового Сергею Трушникову было 24 года Поделиться Твитнуть

Сергей Трушников

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Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чусового Пермского края Сергей Трушников. Ему было 24 года.

В администрации округа сообщили, что Сергей Трушников отучился в чусовской школе № 5, а в ноябре 2017 года был призван на срочную военную службу. В июне 2022 года подписал контракт, служил старшим электриком директрисы полигона войсковой части № 31612 в Свердловской области.

Погиб младший сержант Сергей Трушников 14 июля при выполнении боевого задания на территории Украины.

Указом президента военнослужащий награждён правительственной наградой посмертно.





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