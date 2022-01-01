На Украине погиб младший сержант из Чусового
Сергею Трушникову было 24 года
Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чусового Пермского края Сергей Трушников. Ему было 24 года.
В администрации округа сообщили, что Сергей Трушников отучился в чусовской школе № 5, а в ноябре 2017 года был призван на срочную военную службу. В июне 2022 года подписал контракт, служил старшим электриком директрисы полигона войсковой части № 31612 в Свердловской области.
Погиб младший сержант Сергей Трушников 14 июля при выполнении боевого задания на территории Украины.
Указом президента военнослужащий награждён правительственной наградой посмертно.
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