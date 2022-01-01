Олеся Максименко За ложное сообщение о минировании автовокзала пермяк заплатит 200 тыс. руб. Свердловский райсуд учёл позицию гособвинения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский райсуд Перми признал 39-летнего пермяка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина заплатит штраф 200 тыс. руб.

Было установлено, что, находясь у здания пермского автовокзала обвиняемый позвонил по телефону «112» и умышленно сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и специализированных служб не нашли взрывное устройство, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В ходе расследования обвиняемый возместил материальный ущерб, предъявленный правоохранительными органами, который они понесли в результате необоснованного задействования специальных сил и средств.

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