Олеся Максименко
За ложное сообщение о минировании автовокзала пермяк заплатит 200 тыс. руб.
Свердловский райсуд учёл позицию гособвинения
Свердловский райсуд Перми признал 39-летнего пермяка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина заплатит штраф 200 тыс. руб.
Было установлено, что, находясь у здания пермского автовокзала обвиняемый позвонил по телефону «112» и умышленно сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и специализированных служб не нашли взрывное устройство, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
В ходе расследования обвиняемый возместил материальный ущерб, предъявленный правоохранительными органами, который они понесли в результате необоснованного задействования специальных сил и средств.
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