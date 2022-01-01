Пермяка осудят за ложное сообщение о минировании автовокзала 

Мужчине грозит пять лет колонии

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Автовокзал

  Константин Долгановский

В прокуратуре Свердловского района Перми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По данной статье УК РФ ему грозит лишение свободы сроком на 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что, находясь у здания автовокзала краевой столицы, мужчина позвонил по телефону «112» и умышленно сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве объекта. 

Персонал и посетителей автовокзала экстренно эвакуировали, в ходе проверочных мероприятий взрывное устройство не нашли.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский райсуд Перми. 

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