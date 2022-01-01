В Прикамье пройдет выставка-форум «Прикамский Агрофест — 2022» Поделиться Твитнуть

В пятницу, 22 июля, в Пермском крае состоится Межрегиональная специализированная выставка-форум «Прикамский Агрофест — 2022». Она пройдет на площадке опытного поля Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (Пермский муниципальный округ, напротив села Лобаново).

«Прикамский Агрофест» — это традиционное ежегодное мероприятие, которое проводится в целях обеспечения взаимодействия органов власти, бизнеса, учебных заведений и молодежи для совместного решения задач повышения качества агрообразования в Пермском крае, активизации научно-исследовательской и инновационной деятельности в рамках агрообразовательного кластера Пермского края, формирования резерва профессиональных и управленческих кадров агропромышленной отрасли Пермского края.

Мероприятие будет интересно как специалистам в области сельского хозяйства и начинающим фермерам, так и представителям производственных предприятий, научным сотрудникам из Пермского края и других регионов России.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность продвижения местных производителей на внутреннем рынке. «Большое число жителей на селе обеспечивают работой аграрные предприятия, поэтому регион заинтересован в их успешном развитии. При этом наши сельхозтоваропроизводители повышают свой уровень, реализуют новые инвестиционные проекты и закупают современное оборудование, формируя запрос на кадры разного уровня: от специалистов среднего звена до высококвалифицированных», — подчеркнул глава региона.

Выставочная часть мероприятия будет представлена двумя направлениями. Во-первых, участники смогут увидеть современную сельскохозяйственную технику в действии. Специализированные машины привезут из Пермского края, Свердловской, Кировской, Челябинской областей. Кроме того, будет представлено оборудование для агропромышленного комплекса. Во-вторых, в рамках «Агрофеста» состоится выставка животноводства и племенного дела. В частности, пройдет презентация лучшего племенного поголовья молочного и мясного крупного рогатого скота, а также участники выставки представят лучшие породы коз, овец и племенной домашней птицы.

Кроме того, в рамках «Агрофеста» запланирована насыщенная деловая программа. На площадках выставки будут обсуждаться вопросы развития животноводства и растениеводства, реализации инвестиционных проектов, цифровизации агропромышленного комплекса и многое другое. В рамках деловой программы пройдут семинары, например, об удобрениях, гибридах растений, инновационных продуктах на основе фульвовых кислот. На дискуссионной площадке обсудят применение кормовых регуляторных добавок как инструмента повышения эффективности животноводства. Также состоятся семинары об инновационных решениях в АПК. Например, о применении купольных строений в агробизнесе. Запланированы конкурс профмастерства механизаторов сельхозпредприятий Пермского края, награждение лучших специалистов по искусственному осеменению скота и другие мероприятия.

Зарегистрироваться на участие в мероприятиях форума можно по ссылке.

Контактное лицо по вопросам участия в деловой программе «Агрофест-2022» — ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса», Мукина Жанна Эдуардовна, тел. +79963235793, адрес электронной почты: zemukina@agroperm-ck.ru.

Напомним, для аграриев Пермского края действует множество мер поддержки. Среди них — «Агростартап» (грант для начинающих фермеров: до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива), который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам (в рамках этого же нацпроекта), компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и другие. Кроме того, начинающих фермеров обучают и консультируют в ГКУ «Центр развития агробизнеса».





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