Мария Сыропятова В выходные в Перми впервые пройдёт фестиваль натуральных продуктов «Своё» У Театра-Театра можно будет приобрести уникальные фермерские продукты Поделиться Твитнуть

23 и 24 июля 2022 года в Перми на площади перед Пермским академическим Театром-Театром пройдёт региональный фестиваль фермерской натуральной еды «Своё». Об этом сообщили в краевом министерстве агропромышленного комплекса.

На фестивале пройдут творческие мастер-классы, будет организован фуд-корт, зоны отдыха и развлечений, а также деловая площадка. И, конечно, ярмарка, на которой можно будет продегустировать и купить натуральные продукты от фермеров из Пермского края и других регионов России. Кроме того, будет и уникальная возможность напрямую пообщаться с аграриями.

«На ярмарке можно будет приобрести уникальные, крафтовые продукты, рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды, различные напитки, а также многое другое», — рассказал глава краевого минагро Павел Носков. Он также уточнил, что для фермеров фестиваль — это возможность прямого общения с потребителями, содействие в продвижении бренда, а значит, и потенциальный рост доходов.

Фестиваль «Своё» проходит в разных регионах России с 2017 года. География широка и включила в себя уже 12 российских регионов и пять федеральных округов. Фестиваль «Своё» уже проходил в селе Архангельское (Московская обл.), Туле, Ижевске, Великом Новгороде, Москве, Барнауле, Гатчине (Ленинградская обл.), Чебоксарах, Орле, Курске, Улан-Удэ, а также в этнографическом парке-музее «Этномир» (Калужская обл.). В этом году мероприятие впервые проходит в Перми.

«Фестиваль позволяет выстроить прямую коммуникацию между потребителями и производителями качественной, натуральной и вкусной продукции. Благодаря этому аграрии станут ближе к любителям экологически чистых, свежих продуктов, повысят узнаваемость своего бренда», — прокомментировал открытие фестиваля директор Пермского филиала «Россельхозбанк» Алексей Киселёв, уточнив, что одной из важных задач банка является поддержка развития фермерства в регионе.

Фестиваль «Своё» будет работать 23 и 24 июля с 10.00 до 20.00. Участие для фермеров бесплатное, вход для посетителей — свободный. Генеральный партнёр мероприятия — АО «Россельхозбанк».

У фермеров и глав личных подсобных хозяйств, желающих принять участие в фестивале, ещё есть возможность подать заявку по электронной почте: aprokhorov@v-key.digital

Напомним, в Пермском крае для фермеров действует более 20 мер поддержки. Среди них, например, грант для начинающих фермеров «Агростартап», благодаря которому фермер может получить до 3 млн руб. на развитие своего хозяйства. Ещё 1 млн можно получить, если средства планируется внести в неделимый фонд кооператива (например, для покупки техники). Такие гранты предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Также у аграриев есть возможность возместить часть затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, получить компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, возместить часть затрат на приобретение минеральных удобрений и др. Кроме того, начинающих фермеров обучают и консультируют в ГКУ «Центр развития агробизнеса».

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