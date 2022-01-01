Пермское ТСЖ оставило без воды продуктовый супермаркет Рассмотрение жалобы в УФАС назначено на 28 июля Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС России с жалобой на действия управляющего жилым домом ТСЖ «Яблочкова, 17» обратились уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае и ООО «Новогор-Прикамье». Заявители сообщили, что ТСЖ перекрыло транзитную сеть водоснабжения, и супермаркет торговой сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»), расположенный в том же доме, остался без воды.

Пермское УФАС возбудило в отношении товарищества собственников жилья дело об административном правонарушении, а представители ТСЖ «Яблочкова, 17» вызваны в ведомство для дачи объяснений.

Как отметил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов, законодательство запрещает владельцам транзитных сетей препятствовать транспортировке коммунальных ресурсов от ресурсоснабжающих организаций к конечным потребителям. Не могут они и требовать от потребителей возмещения затрат за эксплуатацию таких сетей, если нет соответствующих тарифов, установленных органами тарифного регулирования.

Рассмотрение дела назначено на 28 июля. ТСЖ грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб., а виновному должностному лицу — от 10 до 40 тыс. руб.

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