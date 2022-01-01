В Перми изменится расписание пяти автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 июля в Перми изменится расписание движения автобусных маршрутов № 11, 13, 27 и 62, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Изменения связаны с результатами анализа скорости движения автобусов на переходе «Стахановская—Чкалова». С введением в эксплуатацию выделенной полосы автобусы стали проходить этот участок быстрее в среднем на три минуты.

Кроме того, с 22 июля на автобусном маршруте № 26 по будням и субботам изменится время отправления ряда рейсов.

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