Олеся Максименко В Прикамье подтверждён 71 случай заболевания коронавирусом Новые диагнозы поставлены в Перми и Березниках Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки поставлен 71 диагноз COVID-19. Новые случаи зафиксированы в Перми и Березниках.

По данным Роспотребнадзора, в числе заражённых 21 житель старше 60 лет. Госпитализированы 10 заболевших, умерших нет.

В целом с начала пандемии коронавирусом заразились 372 594 жителя Прикамья, 8847 человек скончались.

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