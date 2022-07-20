«Единая Россия» держит на контроле ситуацию со строительством ж/д перехода в районе станции Мулянка Поделиться Твитнуть

Пермский райсуд 13 октября возложил обязанность на администрацию Лобановского сельского поселения разработать программу, предусматривающую строительство пешеходного перехода в районе железнодорожной станции Мулянка в месте сложившихся пешеходных потоков в течение одного года со дня вступления решения суда в силу.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Пермский краевой суд подтвердил решение Пермского районного суда. Решение вступило в законную силу 26 января 2022 года, таким образом, срок исполнения решения суда — 26 января 2023 года.

20 июля 2022 года состоялось заседание градостроительского совета Пермского муниципального округа, на котором рассматривался вопрос строительства указанного перехода. По итогам заседания было принято решение, что ответственность за разработку программы, предусматривающей строительство перехода, остаётся за администрацией Лобановского сельского поселения. После административного преобразования Пермского муниципального округа правопреемником по исполнению решения суда станет администрация нового муниципального образования.

Текущую ситуацию после публикаций в СМИ взял на контроль депутат Госдумы от Пермского края (фракция «Единой России») Дмитрий Скриванов.

«Мы изучили судебные материалы, связались с жителями и администрацией Пермского района, узнали их позиции. Проблемой занимается моя общественная приёмная, ситуация находится под контролем. Будем искать способы ускорить строительство перехода и сделать так, чтобы жителям было действительно удобно добираться из одной части посёлка в другой», — рассказал Дмитрий Скриванов.

По информации Министерства транспорта Пермского края, для обеспечения безопасности пешеходов в 2021 году МКУ «Управление благоустройством Пермского района» по инициативе администрации Лобановского сельского поселения были построены тротуары по улицам Октябрьской, Лесничества, Воинской, непосредственно прилегающие к станции Мулянка.

По информации Пермского региона Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в настоящее время на станции Мулянка также обустроен пешеходный переход, который совмещён с охраняемым переездом со светозвуковой сигнализацией.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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