В пермский госпиталь на реабилитацию направят 40 участников военной спецоперции в Украине Краевой бюджет выделит на лечение 2 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За счёт средств краевого бюджета на базе ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» в 2022 году пройдут реабилитацию 40 сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации — участников специальной военной операции в Украине. Об этом сообщил зампредседателя Заксобрания Прикамья Сергей Яшкин.

Финансирование составит 2 млн руб.

«Это обусловлено невозможностью оплатить данные расходы за счет средств Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, — отметил Яшкин. — Благодарен, что данная инициатива в Пермском крае была поддержана губернатором».

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