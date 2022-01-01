Назначенная на 20 июля проверка систем оповещения в Перми не состоится Сирены должны были включиться в 10:40 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проверка готовности региональной системы оповещения, назначенная на 20 июля, пройдёт в другой день. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Предполагалось, что сегодня с 10:40 до 10:43 в Перми будет транслироваться сигнал «Внимание всем», а операторы сотовой связи заблаговременно оповестят об учениях жителей.

О причинах переноса мероприятия не сообщается.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.