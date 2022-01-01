Назначенная на 20 июля проверка систем оповещения в Перми не состоится

Сирены должны были включиться в 10:40

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Сирены

  Константин Долгановский

Проверка готовности региональной системы оповещения, назначенная на 20 июля, пройдёт в другой день.  Об этом сообщили в региональном МЧС.

Предполагалось, что сегодня с 10:40 до 10:43 в Перми будет транслироваться сигнал «Внимание всем», а операторы сотовой связи заблаговременно оповестят об учениях жителей.

О причинах переноса мероприятия не сообщается.  


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