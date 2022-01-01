Елена Синица В Перми 20 июля проверят систему оповещения Проверка будет носить учебный характер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 20 июля проверят готовность региональной системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что горожане услышат сирены и речевое оповещение. Помимо этого, на улицах будут работать мобильные средства, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами.





Так, 20 июля с 10:40 до 10:43 в городе будет транслироваться сигнал «Внимание всем». Также операторы сотовой связи оповестят жителей об этом в промежутке с 08:00 до 10:40 20 июля.

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