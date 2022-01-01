Олеся Максименко В Пермском крае прекращают работу пять подразделений ГИБДД В территории организуют выезды регистрационно-экзаменационных групп Поделиться Твитнуть

С 25 июля 2022 года в пяти территориальных подразделениях МВД России по Пермскому краю прекращается оказание регистрационно-экзаменационных услуг ГИБДД.

В частности, прекращают работу подразделения ГИБДД в отделах МВД России по Чердынскому городскому округу и ОМВД России «Куединский», в отделениях МВД России «Частинское», ОМВД России по Ильинскому городскому округу и ОМВД России по Александровскому муниципальному округу.

В ведомстве данную меру объясняют оптимизацией и повышением качества предоставления государственных услуг в части безопасности дорожного движения. Сообщается также, что в вышеуказанные территории будут организованы выезды групп регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД не реже одного раза в месяц, а при необходимости — еженедельно. Кроме того, для замены водительского удостоверения можно обратиться в МФЦ.

Для регистрации автомототранспортных средств, выдачи водительских удостоверений, обмена (замене) водительских удостоверений, сдачи Правил дорожного движения лицами, лишёнными права управления, жители могут обращаться в подразделения в соседних округах.

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