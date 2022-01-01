Олеся Максименко МЧС продлило штормовое предупреждение до конца 20 июля Жителей Пермского края просят соблюдать меры безопасности Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

ГУ МЧС России по Пермскому краю продлило предупреждение о сильных дождях и грозах до конца среды, 20 июля. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Ночью местами по региону пройдут сильные дожди с грозами, днём также возможен дождь, установится переменная облачность. При грозе возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Днём температура воздуха опустится до +21...+22 градусов.

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