В Прикамье число заявлений граждан о признании их банкротами выросло в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президиум Арбитражного суда Пермского края подвёл итоги работы суда за первое полугодие 2022 года.

Как отметили в пресс-службе арбитража, по сравнению с январём-июнем 2021 года в 1,5 раза выросло количество споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа и кредита, в 1,7 раза выросло количество дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

При этом отмечается сокращение в 1,5 раза количества споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды.

Несмотря на действие моратория, с начала 2022 года количество заявлений о признании должника несостоятельным (банкротом) выросло на 34% по сравнению с первым полугодием 2021 года, при этом количество заявлений граждан о признании их банкротами возросло в 1,5 раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.