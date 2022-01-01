За прошедшие сутки в Прикамье коронавирусом заразились ещё 75 человек Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 75 новых случаев COVID-19. Также сообщается, что 17 человек были госпитализированы, выздоровели 53 пациента, один человек скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 372 523, погибших от инфекции — 8847.

Новые случаи заболевания диагностированы в 9 территориях края: в Перми, Березниках, в Пермском, Чусовском, Чернушинском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском и Большесосновском муниципальных и городских округах.





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