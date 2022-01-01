В ходе военной спецоперации на Украине погиб доброволец из Добрянки Сергею Фатову было 53 года Поделиться Твитнуть

Во время спецоперации на Украине погиб житель Добрянки Пермского края Сергей Фатов. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на городской военкомат.

Сергею Фатову было 53 года, на спецоперацию он отправился добровольцем. О его гибели стало известно 15 июля.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

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